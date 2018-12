Dresden

500 Männer und Frauen haben sich am Sonnabendnachmittag im Ballsaal des Dresdner Hilton-Hotels getroffen. Dort hatte der Landesverband Sächsischer Tafeln nämlich auch in diesem Jahr wieder ein festliches Weihnachts-Kaffeetrinken für Bedürftige organisiert. Dazu gab es einiges an Stollen, Keksen und Leckereien – gespendet von mehreren Firmen. Auch das Hotel steuerte eine Suppe bei, stellte außerdem Veranstaltungsort und Personal zur Verfügung. Das freute Dietmar Haase, Stellvertretender Vorsitzender des Landesverbandes Sächsischer Tafeln: „Das Hilton hilft uns, ein schönes Ambiente zu haben und einen schönen Abend für Hilfsbedürftige zu gestalten.“

Gelungene Generalprobe für das Weihnachtskonzert

Nach einer guten Stunde Schlemmerei ging es in den Kulturpalast. Dort fand der Nachmittag beim 11. Tafelkonzert seinen Höhepunkt – mit insgesamt 1400 Gästen aus ganz Sachsen. Die Tafeln nämlich haben im Freistaat 160 Ausgabestellen.

Zunächst kam aber Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU), unter dessen Schirmherrschaft die Veranstaltung in diesem Jahr steht, zu Wort. In einer kurzen Ansprache würdigte er die ehrenamtlichen Helfer der Tafeln: „Das ist ein großes Geschenk für unser Gemeinwesen. Sie alle, die Sie für andere da sind, stehen für eine lebendige und solidarische Bürgergesellschaft. Herzlichen Dank für dieses großartige Engagement.“ Auch dankte Kretschmer den Sponsoren, die die Tafel in den letzten beiden Jahren mit insgesamt 800.000 Euro unterstützt haben. Worte der Anerkennung kamen auch von Sozialbürgermeisterin Kristin Kaufmann (Linke) und Frauke Roth, Intendantin der Philharmonie.

Dmitri Kitajenko, Gastdirigent der Dresdner Philharmonie, begeisterte beim 11. Tafelkonzerts für Bedürftige im Kulturpalast die etwa 1400 Zuhörer im Publikum. Quelle: Jürgen-Michael Schulter

16.30 Uhr schließlich begann die Philharmonie zu spielen. Unter dem Dirigenten Dimitri Kitajenko wurden Stücke der russischen Komponisten Nikolai Rimski-Korsakow und Peter Iljitsch Tschaikowski präsentiert. Der einstündige Auftritt war dabei zugleich gelungene Generalprobe für das Weihnachtskonzert am vierten Advent.

Von Johannes Wolf