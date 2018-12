Der Landesverband Sächsischer Tafeln haut auch in diesem Jahr wieder ein festliches Weihnachts-Kaffeetrinken für Bedürftige in Dresden organisiert. Nach einer guten Stunde Schlemmerei ging es in den Kulturpalast. Dort fand der Sonntagnachmittag beim 11. Tafelkonzert seinen Höhepunkt – mit insgesamt 1400 Gästen aus ganz Sachsen.