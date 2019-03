Dresden

Mehr als 200 Aussteller boten den Besuchern der Dresdner Messe allerhand Infos rund um die Themen Wellness, gesunde Ernährung, Beauty, Naturkosmetik, klassische und alternative Heilmethoden, Gesundheitsprodukte, Fitness und Outdoor- und Funsport. 11 000 Interessierte besuchten die Messe an insgesamt drei Tagen.

Ausprobiert werden konnte unter anderem das Stand Up Paddling im großen Wasserbecken. Für den theoretischen Input sorgten über 65 Fachvorträge. Besonders gut besucht war dabei der Vortrag zum Thema „Arbeitsalltag gesund gestalten“, informieren die Veranstalter in ihrer abschließenden Pressemitteilung.

Am Freitag besuchten rund 2000 Schüler den zehnten Schulgesundheitstag auf der Messe und stellten ihr sportliches Können in der Sport-Arena unter Beweis. Dabei wurden auch Themen wie schulische Gesundheitsförderung, Ernährung, Stressbewältigung, Sucht-, Drogen- und Gewaltprävention besprochen.

Passend zum Messethema liefen am Sonntag dann die 3832 Läufer des Dresdner Citylaufs in die Halle 1 ein, in der sie am Morgen bereits gestartet sind. Die nächste „Aktiv+Vital“ Messe findet vom 13. bis 15. März 2020 statt.

Von lml