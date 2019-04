Dresden

Da hat das nasskalte Wetter dem Treiben beim 11. Dampfloktreffen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nach gutem Besuch am Freitag und Sonnabend blieben wegen der widrigen Witterung am Sonntag die Besucher weg, bedauerte Eckhard Strube, Vorstand der IG Bahnbetriebswerk Dresden-Altstadt, die gemeinsam mit Verkehrsmuseum und Deutscher Bahn das Dampfloktreffen auf dem Gelände an der Zwickauer Straße organisiert hat. Man habe wohl nicht ganz die erwartete Zahl von 10 000 Besuchern erreicht, so Strube weiter. „Dennoch bin ich zufrieden.“ Neben den Lokvorführungen auf der Drehscheibe waren die Ausfahrten beliebt, besonders eine Tour durchs Elbtal nach Decin und eine auf alter Strecke über Nossen nach Döbeln.

Von uh