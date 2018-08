Dresden

„Teilauto“ ist in Dresden gewachsen: Das Carsharing-Unternehmen aus Halle hat in der sächsischen Landeshauptstadt inzwischen rund 10 000 Kunden, die sich in die Fahrzeuge der „Teilauto“-Flotte hineinteilen. Das teilte die Firma nun mit.

In Dresden vermietet das Unternehmen derzeit bis zu 280 Kleinwagen, Transporter und andere Fahrzeuge. Teilauto betreibt in der Stadt insgesamt 170 Stationen. Das 1992 in Halle – zunächst als Verein – gegründete „Teilauto“ ist inzwischen in 18 Städten aktiv und hat über 1000 Mietfahrzeuge. Dresden ist nach Leipzig zweitgrößter Standort. Knapp ein Drittel der 34 000 Kunden kommen aus der Elbstadt.

„Mieten und fahren mit Teilauto ist unkompliziert und sehr komfortabel“, zitiert das Unternehmen beispielhaft seinen Kunden Martin Steude aus Loschwitz. „Wir müssen uns um nichts kümmern und bezahlen nur das, was wir nutzen. Außerdem schätzen wir die Idee der gemeinsamen Nutzung von Ressourcen.“

Beim „Carsharing“ (Autoteilen) melden sich die Nutzer bei einem Dienstleister an, um Autos stunden- oder tageweise zu mieten. Gibt der Kunde das Auto an einem der Sammelparkplätze wieder ab, kann der nächste registrierte Nutzer das Fahrzeug weiterfahren. Sinnvoll ist das vor allem für Stadtbewohner, die sich kein eigenes Auto kaufen können oder wollen, weil sie meist mit Bus, Bahn und Fahrrad unterwegs sind, gelegentlich aber eben doch ein Automobil benötigen.

In Dresden sind mehrere Carsharing-Unternehmen aktiv. Neben „Teilauto“ gehört dazu das Dresdner Unternehmen „Carl & Carla“, das sich auf das Teilen von Kleinbussen und -transportern spezialisiert hat. Außerdem vermitteln hier auch diverse Internet-Plattformen private Autos zur kurzzeitigen Verwendung.

Von hw