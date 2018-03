Es war eine hitzige und emotionale Debatte, die da am Mittwochabend im Klotzscher Dormero Hotel über die Situation des Schwimmens in Dresdner Norden geführt wurde. Es ging auch um die Lage des dortigen Bades. Marode und etwas herunter gekommen ist das gute Schmuckstück am Flugzeugwerftgelände.